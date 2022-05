SUUR ÜLEVAADE | Ukraina muusika välimääraja. Sõdurid, roma punk, vastupanuräpp ja vuntsi- funk

Svjata Vatra ja Ruslan Trochynskyi, Ruslana metsikute tantsijate võit Eurovisionil 2004. aastal, hipide ja kunstnike lemmikbänd 5’nizza – sellega eestlaste teadmised Ukraina muusikast üldiselt piirduvad. Ukraina on pindalalt Euroopa suurim riik ja loomulikult on seal tugev skeene paljudes muusikažanrides, aga eriti nooremale põlvkonnale on sealne kultuur võrreldes teistes Euroopa suurriikide omaga üsna tundmatu.

Poliitika ja muusika on tugevasti seotud, kui mõelda kas või David Bowiele, kelle 1987. aastal Lääne-Berliinis antud kontserti oli kuulda üle müüri, ja Eesti laulvale revolutsioonile. Sellise asukohaga riigis nagu Ukraina on muusika sageli poliitiline. Näiteks Ruslana pole mitte ainult üks kodumaa edukamaid muusikuid, vaid ka Euromaidani võtmeisikuid, kes lavalt hüüdes aitas ära hoida politsei ja protestijate kokkupõrked. Ruslana esitas kogu öö oma loomingut ja Ukraina hümni ning hommikuks polnud rahvast rünnatud.

Sel ajal jälgiti Ruslana kodu ja ta sai tapmisähvardusi, nii et ta pidi olema ööpäevaringse kaitse all. Ruslanast kujunes rahvusliku vastupanu sümbol ja 2014. aastal oli ta üks kümnest naisest, kes sai Michelle Obamalt rahvusvahelise naiste julguse auhinna. Poliitikut temast siiski ei saanud, kuigi aastatel 2006–2007 kuulus Ruslana Meie Ukraina partei koosseisus parlamenti.