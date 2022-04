Josep Borrell: vene gaasile alternatiive otsides ei tohi me oma kliimaeesmärkidele selga pöörata

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril on Euroopa Liit kiirendanud oma energiasüsteemi ümberkujundamise kavasid, et lõpetada võimalikult kiiresti Euroopa sõltuvus Venemaa fossiilkütuste impordist. Kuigi see ei toimu üleöö, on stiimulid selleks nüüd suuremad kui kunagi varem. Saame saavutada energiasõltumatuse, suurendades tõhusust, mitmekesistades tarneid ja suurendades taastuvate energiaallikate osakaalu. See protsess nõuab panustamist kõigil tasanditel – alates riikidevahelistest ühendustest kuni kodumajapidamiste ja üksikisikuteni.Arvesse