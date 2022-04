Võime ju ette kujutada, et põgenikud võivad elada telklaagris, süüa mõnes koolisööklas järgi jäänud toitu, kanda mitu numbrit suuremaid riideid ja saada pooliku šampoonipudeli. Eks on tähtis, et pole ohtu elule. Alandlikkust nõudev stereotüüpne lähenemine, mis on inimlikkusest ja väärikusest kaugel. Me lihtsalt suudame praegu põgenikke paremini aidata, võimaldada töötamist ja õppimist, et paljukõlanud lootus minna iseseisvat Ukrainat üles ehitama, saaks reaalsuseks.