KOLUMN | Liisa Pakosta: inimkonna ajaloos pole lapsevanemaid vabas riigis kunagi sedavõrd kontrollitud kui kaasajal

Mitte kunagi varem inimkonna ajaloos pole lapsepõlve ja laste kohta olnud nii palju teadmisi ja teadlaste uuringuid kui kaasajal. Ja ikkagi räägivad teadlased ärevuse kasvust – ärevus kasvab nii lapsevanematel kui ka lastel.

Et vältida selle loo tõttu ärevuse kasvu, rõhutan üle, et riik kontrollib lapsevanemate kõlbulikkust ja lapsevanemaks olemise oskusi ainult kahel juhul – kui vanem on lapsele päriselt ohtlik või kui lapsevanemad ise on oma kõlblikkust palunud riigil kontrollida. Viimane tähendab, et vanem või vanemad on pöördunud kohtu poole, et kohus otsustaks nende endi asemel, kuidas last kasvatada tuleks. Siis lausa peab kohus kõige muu hulgas ka hindama, et milline lapsevanem kas ema või isa siis ka tegelikult on. Huvitaval kombel on lapsevanemate riigi sel moel appi kutsumine viimastel aastatel jõudsalt kasvanud.