Energiajulgeoleku tagamisega on seni valesti läinud kõik, mis minna saab. Nii olemegi sügisel olukorras, kus meie tarbijad on jätkuvalt sõltuvad Venemaa torugaasist. Tegelikult on valitsus otsustanud, et meie energiasõltumatuse tagamiseks hädavajalikku - ja ka ainuvõimalikku - gaasiterminali püsivalt ei rajata ning mõne aasta pärast hakkame me Venemaa asemel sõltuma Soome gaasiettevõtte Gasumi suvast. Nemad otsustavad, kui palju ja millist gaasi me tarbime. Valitsuse saab vastu rinda taguda, kuid energiajulgeolek ja paljude perede toasoe kõigub endiselt savijalgadel.