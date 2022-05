Tänaste teadmiste kohaselt võib olla Belgorodi oblastis veel kaks pataljon-taktikalist gruppi, kes on välja toodud Kiievi alt, aga kes ei ole siiani suutnud taastada võitlusvõimet ja kuuldavasti Venemaa armee nendega enam ei arvesta ka selles kontekstis. Asjad on seal arenenud nii kaugele, et sõdurite mõjutamiseks on üles pandud kahte erinevat tüüpi stendid - ühed on nn häbistendid, kus on sõdurite nimed, kes ei soovi uuesti Ukrainasse minna ja teised on nn kiitustestendid, kus siis sõdurid, kes on nõus uuesti lahingutesse minema.

Kuna aga sõjaseisukorda ei ole, siis keeldumine ei too kriminaalkaristust.