Suundume kolmanda trepikoja kaudu kaheksandale ja üheksandale korrusele, mis on saanud otsetabamuse. Ronime treppidest üles. Jevhen hoiatab, et osast astmetest on ohutum üle minna ühekaupa, et need kokku ei variseks.

„Tabas siia,” näitab ta oma korterit. „Ja kaks ust lasti mul puruks.” Korteris vedelevad kokkuvarisenud seinapaneelid. Ta näitab lastetuba, mida tabas mürsk. Ühe seina ääres seisab purunenud riidekapp, trajektoori järgi otsustades lendas mürsk otse üle lapse voodi.