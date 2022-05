REPLIIK | Head Eesti venekeelsed poliitikud, olete valesti aru saanud: peaeesmärk pole saavutada Ukrainas rahu

Eesti venekeelsed elanikud on algatanud petitsiooni, mis väga selgelt mõistab hukka Vladimir Putini teod. Nad tunnistavad, et vaatavad toimuvat õuduse ja häbiga ning Venemaa agressioon Ukrainas heidab varju ka vene kultuurile. Allkirju on kogutud üle 800, müts maha kõigi nende Eestis elavate venekeelsete elanike ees, kes sellega kaasa on tulnud. Aitäh teile!

Kui aga Elu24 üritas petitsiooni kohta küsida seisukohta vene keelt emakeelena kõnelevatelt riigikogu liikmetelt, siis... Selgus, et arvata ei taheta suurt midagi.

Ei vastatud kõnedele, ei kirjadele. Mihhail Kõlvarti esindaja teatas, et nad alles lihvivad vastust; Andrei Korobeinikul on käsil kiired ajad; Jevgeni Ossinovski on puhkusel, seetõttu ei osatud öelda, kas ja millal ta üldse midagi arvata võtaks. Ühesõnaga, lava muutus hoobilt tühjaks, ei kippu ega kõppu. Kujutage ette, need samad poliitikud, kes valimiste eel kas või jõuga trügivad kõikvõimalikesse telesaadetesse ja müksivad sind ostukeskuste ees oimetuks, et saaks sulle pastaka või õhupalli sokutada – nüüd ühtäkki ei soovi üldse meediasse pääseda.

Siiski. Keskerakonna liikmete (Dmitri Dmitrijevi, Maria Jufereva-Skuratovski, Mihhail Stalnuhhini, Igor Kravtšenko ja Anastassia Kovalenko-Kõlvarti) nimel vastas fraktsiooni meedianõunik Andres Kalvik. Nelja lausega (järelikult 0,8 lauset ühe inimese kohta).