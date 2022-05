JUHTKIRI | Jätame Kremli ässitajad pika ninaga

Tulemus oleks niisugusele provokaatorile kindlasti meeltmööda. Venemaa saaks oma propagandas rõhutada, et eesmärk naaberriike „denatsifitseerida” ei põhine kaugeltki mingil luulul. Ukraina üks suuremaid toetajaid Eesti peaks mõnda aega lahendama omaenda siseprobleeme. Ja üldse on meeldiv, kui uudistevoos pakub Vene vägede metsikustele konkurentsi tõdemus, et ega ka mujal osata Nõukogude-järgse minevikuga toime tulla. Ehk siis silte, mida Eestile kleepida, tuleks trükipressist nagu Vändrast saelaudu.