SÕJARAPORT | Teet Kalmus: 9. maiks võib venelastel rünnakujõud otsas olla. Putinile jääb lauale kolm varianti

Venemaa eliitväeosad said kõvasti rappida sõja esimestel nädalatel, suuri kaotusi kandnud sõjaväeosasid on täiendatud uute sõduritega. Milleni see viib, seda sai näha Harkivi lähistel, kui Ukraina võttis tagasi paar küla. Kogenud sõjameestele oli lisaks antud sisuliselt mitte mingisuguse väljaõppega mobiliseerituid nendest nn rahvavabariikidest ning lahingu puhkedes nad kas siis põgenesid või said kiirelt surma. Ukraina poole andmetel jääb lahingutes ellu sellistest mobiliseeritutest nädala jooksul keskmiselt 30%. Kahuriliha.

See jutt puudutab eeskätt pealetungi põhja suunalt, lõuna pool on Venemaa armeel üksused ühtlasemalt komplekteeritud.

Võib vabalt juhtuda, et 9. maiks on Venemaa armee rünnakuressurss ammendunud, kaotusi elavjõus ja tehnikas ei ole võimalik samaväärselt asendada, samas kui Ukraina saab järjest suuremas mahus moodsat relvastust, mis hakkab siis juba rinnetel olukorda mõjutama.

Mis variandid üldse on Putinil laual?