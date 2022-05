Mina olen kategooriliselt vastu sellele, et selline monument viidaks surnuaeda. Vabandage, miks sinna? Ma ise elan surnuaia lähedal ja seal juba on üks teine punamonument, selline tummine tükk sirbi ja vasaraga. Surnuaed on, muide, väga käidav koht (ja väga ilus ka). Mul on kevaditi tavaks seal õhtuti jooksmas käia ja täiesti tavalisel õhtul särab seal vähemalt 100 küünalt: kümned inimesed päevas käivad seal haudu külastamas.