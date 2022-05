Sõjategevus, mida Venemaa Ukrainas jätkab, on pannud maailma demokraatlikud riigid aktiivselt tegutsema, et sellele jõhkrusele vastu astuda. Varem Euroopa- ja läänemeelsest Gruusiast tulevad infokillud, mis panevad imestama Thbilisi valitsuse valikute üle. Eesti Päevaleht küsis Strasbourgis Gruusia peamise opositsioonipartei Ühinenud Rahvusliku Liikumise (UNM) aktiivselt parlamendisaadikult Hatia Dekanoidzelt, mis seal lahti on.