Andres Kollist: vaherahu on Ukrainale justkui tappev viik

11 tundi ja 40 minutit võitlust maadlusmatil: see tappev, ikka-ikka viigis kangutamine toimus 1912. aastal. Stockholmi olümpiamängudel olid vastamisi Martin Klein ja soomlane Alfred Johan Asikainen.

Alpo, see oli Asikaineni hüüdnimi, oli Kleinist 6 kilo raskem ja veidi pikem. Tollane reegel oli, et matš kestab tunni. Kui selleks ajaks pole võitjat selgunud, tuleb jätkata, kuni on ühe poole ülekaal selge. Võitlus toimus staadionil, kõrvetava päikese all.

Kella poole seitsme ajal õhtul otsustasid tüdinenud kohtunikud, et niigi kurnatud ja päikese käes põlenud, tulitava nahaga võitlejatele ei lubata enam kolmeminutilisi puhkepause ja neile ei anta rohkem juua.

Mõne aja pärast tehti siiski väike vaherahu ja…