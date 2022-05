Mõistan, et inimestel, kellel on Venemaaga isiklikud või ärisidemed on Putini alustatud sõja ja sõjakurjategude kohta avalikult seisukoha väljendamine keeruline. Meil Eestis on meelsusvabadus ja seadusandlikult ei hakka riigikogu sellesse küsimusse sekkuma, aga inimesena saan anda isikliku soovituse.