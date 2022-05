JUHTKIRI | LNG-kai peab valmis saama ja punkt

Esiteks see, et läbirääkimised Alexelaga rajada Paldiskisse Lahepere lahe äärde haalamiskai võivad jääda liiga kauaks venima. LNG vastuvõtmise võimet on vaja hiljemalt tänavu sügiseks, mistõttu on iga nädal või isegi päev tähtis. Asi pole selles, et Alexela ei tahaks seda kaid rajada. Vastupidi, teda huvitaks selles äris palju suuremgi roll. Asi on pooltevahelises usaldamatuses. Elering kardab, et Alexela nõuab oma rolli eest liiga palju raha. Alexela kardab, et riik veab teda nagu varemgi alt – seetõttu polegi meil seni LNG-terminali.