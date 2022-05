Eestis esineb kaks siililiiki: harilik siil (Erinaceus europaeus) ja lõunasiil (Erinaceus roumanicus). Tartu Uue Teatri lavastajate tandem Elise Metsanurk ja Andreas Aadel on kokkukirjutanud ja lavale seadnud tänapäeva stand-up komöödia formaadist lähtuva lavastusliku tragikomöödia „Siili poomine”. Lavastuse pealkiri on juba iseenesest jabur ja terve mõistuse vastane, ent ka haiglast uudishimu tekitav. Siili ei ole lihtne puua, kuid Elise ja Andreas püüavad siili olematut kaela kaitsvate okaste vahelt üles leida ja publikule avalikuks poomiseks esitada.

Laval on neli näitlejat ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide 1. kursuse 26 tudengit. Etendus algab stand-up’ina, kus päikeseliselt särava sidrunkollase kanga ette valgusvihku astub lumivalgeid dresse kandev blondide juustega meeskoomik, keda kehastab (eba)meeldivalt sugestiivselt Martin Kork.