Kui tõsisteks võivad need muutuda, annab märku 21. aprillil avalikustatud date intelligente küsitluse tulemused. 49,1% küsitletuist arvas, et riik areneb vales suunas, 36,4%, et õiges, 13,4% ei osanud midagi arvata. 20,2% pidas olulisemaks probleemiks hinnatõusu, 18.2% sõda Ukrainas, 8,6% Georgi lintide keelamist ja 6,8% Ukraina sõjapagulaste saabumist ja majutamist. Neid viimaseid on 2,8 miljoni elanikuga Moldovasse saabunud Ukrainast üle 430 000, suurem osa neist on mujale edasi läinud, ent koorem on tohutu ka tohutule välisabi laekumisele vaatamata.