Uue filmi lood kõnetavad tunduvalt rohkem kui esimese filmi omad. Tolle tegevustik leidis aset paar aastat varem, kui valmistuti kuningas George V ja tema abikaasa Mary külaskäiguks. Nüüd on kaks eespool mainitud liini – Lõuna-Prantsusmaa villa ja filmivõtted – ikkagi selged traagelniidid, mis kõike koos hoiavad ja loogilise lõpplahenduseni viivad. Eelmises filmis aga oli kõrvalisi tegelaste eneseotsinguid nii rohkelt, et see meenutas pigem lühipalade kogu.

Seekord kipub kogu tähelepanu minema Maggie Smithi Violetile.