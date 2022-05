Minge kiiremini tööle. Valitsus tahab teha töötuskindlustushüvitise majandusolukorrast olenevaks

Kui inimene jääb töötuks ja on enne seda tasunud töötuskindlustusmakset, on praegu kõik lihtne. Töötukassasse (või töökassasse, nagu nüüd öeldakse) korjatud summa aitab uue töö leidmiseni mõne aja vee peal püsida. Kui kaua, see oleneb viimase tööandja juures töötatud ajast: töötukassa maksab hüvitist 180–360 päeva.

Ent nüüd on tervise- ja tööminister Tanel Kiige eestvõttel koostatud eelnõu, mille järgi hakkaks 2023. aasta suvest hüvitise saamise pikkus olenema laiemalt majanduse olukorrast ja kitsamalt tööpuuduse näitajatest. Kui riigis on väga hea olukord, peab osa inimesi hakkama arvestama lühema hüvitise saamise perioodiga. Masu korral makstaks hüvitist isegi pikemalt kui praegu.