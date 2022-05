Kas teil on kunagi varba peal seistud? Juhul kui on, siis kuidas olete selle olukorra lahendanud? Venemaa seisab alates Eesti taasiseseisvumisest meie varba peal. Selle olukorra lahendamiseks ei pea Eesti aga enda varbaid ära lõikama. Meil Eestis on aga suur hulk poliitikuid, kes soovivad varvastest vabatahtlikult loobuda ning unustada Tartu rahulepingus, meie riigi sünnitunnistuses määratud piiri.