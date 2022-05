EPL Ukrainas | Lahingumeedik: poisid räägivad, et venelased on sellised loomad – neid tuleb tappa, lõikuda, tulistada. Ent elu päästa on alati mõtet

Kui Venemaa Ukrainasse sisse tungis, oli Anton Kornišuk Ternopilis. Kui Vene sõjaväelased Kiievisse jõudsid, otsustas ta sinna sõita.

„Ma helistasin oma sõpradele vabatahtlikele, kellest mõned on erakonnast Svoboda. See oli 3. või 4. päeval pärast sissetungi. Omale kohta ma ei leidnud. Sõda käib, aga mina olen Ternopilis, kus midagi ei toimu. No sireenid on, aga midagi ei lenda,” räägib Anton. Ta pani end vabatahtlikuna kirja ja suundus Kiievisse. Pealinna saabudes sai ta relva, kusjuures mingile lepingule alla ei kirjutanud.

„Hiljem hakati meile juba jagama kokkuleppeid-lepinguid Kiievi territoriaalkaitselt, aga mina ei ole seda siiamaani allkirjastanud. Pole jõudnud, selle eest jõudsin miini saada,” jutustab ta muiates.