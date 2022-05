Tervisekontrolli on läbinud ainult 1500 Ukraina sõjapõgenikku

Eeldusel, et juuni lõpuks on Eestisse saabunud 50 000 sõjapõgeniku, eraldas valitsus lisaeelarvest põgenike tervisekontrolliks 20 miljonit eurot ehk 400 eurot põgeniku kohta. Olgugi et tervisekontrollist teavitatakse põgenikke nii piiril kui ka vastuvõtupunktides, jagatakse ukrainakeelseid infolehti ja tehakse sotsiaalmeedias reklaami, on läbinud vabatahtliku tervisekontrolli vähe põgenikke. Eestis on elamisloaga põgenikke umbes 23 000 ja neist veidi üle 1500 on käinud tervisekontrollis.

Eesti Päevalehega kõnelenud spetsialistidele tundub, et ukrainlased ei usalda veel meie tervisesüsteemi, sest see on niivõrd erinev sellest, millega nad on seni kokku puutunud. Selle usaldama õppimine ja digisüsteemiga harjumine võtab aega. Peale selle pole värskelt riiki jõudnud põgenike jaoks tervisekontroll baasvajadus, nagu seda on töö- ja elukoha leidmine. Sellest ka esialgu leigem huvi tervise kontrollimise vastu.