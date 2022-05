JUHTKIRI | Vale aeg piirilepingu asjus kraaklemiseks

Kõnealuse lepingu sõlmis Eesti omal ajal lootuses, et sellega kindlustatakse meie praegune tegelik piir. Seetõttu on peetud piirilepingu kahtluse alla seadmist Venemaa asjata ärritamiseks ja tema propagandistidele palli ette söötmiseks. Ent sõjakäik Ukrainasse demonstreerib selgelt, et vähemalt Putini ajal ei pea Venemaa lepinguid millekski, kui ei taha, ning tema propagandatöötajad saavad naaberriigi vastase vaenu üles puhumisega hakkama sõltumata sellest, mis naaberriigis tegelikult toimub.

See tähendab, et piirilepingu tuleviku üle arutamisest pole vaja hoiduda pelgalt Venemaa reaktsiooni kartuses. Aga teisalt pole kuidagi vastutustundlik ka pärast puhtalt sisepoliitiliste punktide noppimist selliseid laest võetud aktsioone ette võtta. Me siiski söödame palli ette Venemaale, kes võib nüüd faktidele toetudes rääkida, et tema naabrid arutavadki juba „territoriaalseid pretensioone”. See võib hägustada ka meie liitlaste Ukrainale suunatud fookust.