SÕJARAPORT | Teet Kalmus: 80 protsenti USA haubitsatest on Ukrainas. Siberis lõõmavad tulekahjud, sest pole kustutajaid

Loomulikult häirib Venemaad moodsa relvastuse jõudmine Ukraina armee käsutusse väga ja eks see oli üheks põhjuseks, miks Venemaa korraldas raketirünnakuid, mis tabasid ka Ukraina raudteetaristut. Raudteerööbaste ründamine on muidugi väga ebaefektiivne - viia ülikallite rakettidega lühikeseks ajaks kasutusest välja viia raudteelõik, mille taastamiskulu on võrreldes raketi hinnaga väike.