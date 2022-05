ANALÜÜS | Krister Paris: mida siis Kõlvart nii valesti ütles? Sõda ei olegi kunagi mustvalge

Mihhail Kõlvart: Meie tsivilisatsiooni ajaloo aastatuhanded näitavad, et ei ole midagi õudsemat kui sõda. Sajandite jooksul on valatud nii palju pisaraid ja verd, et inimkond peaks olema sõja vastu immuunne. Aga me ei ole. Jälle surevad naised ja lapsed; saatused ja inimkehad moonduvad. Inimesed kaotavad oma inimlikkuse.

Miljonid inimesed tähistavad 9. mail kannatuse ja kibeduse lõppu - sõja lõppu. 9. mail mälestame kõiki surnuid, mälestame kangelasi, kes kaitsesid ja vabastasid ning tegid kõik, et peatada sõja õudused.

Kommentaar: Siia on heale taotlusele vaatamata konflikt sisse ehitatud. Sada aastat tagasi hukatud Viktor Kingissepp sedastas selle täpselt: „Kellele iseseivus, kellele ike".