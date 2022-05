JUHTKIRI | Parem kalli LNG-kaiga kui üldse ilma kaita

Veskimäe hoiaku põhiargument on see, et Eesti gaasitarbimine on nii väike, et selle rahuldamiseks pole toruühenduste olemasolu korral oma LNG-terminali tingimata tarvis või on see majanduslikult lausa kahjulik. Ent suhtumine, et pole hullu, kui kai jääb sügiseks ehitamata, võib kallilt kätte maksta. Praegu on ennustamatu, kas Vene gaas jääb poliitiliselt toksiliseks ainult paariks-kolmeks aastaks või palju kauemaks ja kuidas Venemaa meid veel üllatab. Kuna Venemaa võib jääda paariariigiks pikkadeks aastateks ja konkurents LNG-le eeldatavasti suureneb, tasub varustuskindluse eest hoolitseda pigem rohkem kui vähem.