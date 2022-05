SUUR LUGU | Viru hotell 50. Mitte ainult KGB ja varietee, vaid ka kringel ja pasteet

Täna möödub Viru hotelli valmimisest 50 aastat. Soomlaste ehitatud Viru hotell oli ENSV hiilgav eeskoda, aga ka fassaad, millega varjati tegelikkust. Virus käis vilgas äri ja sinna pääsesid ainult valitud. Prostitutsioon, KGB, Viru ärikad, varietee – väljastpoolt vaatajale võis töö Virus tunduda kui spioonifilm. Ent seejuures pidi alluma parteitegelaste kapriisidele ja koristama jubedalt lagastatud tube. Juhtus ka hullemaid asju: rööviti purjus turiste ja kord kukkunud üks soomlane 23. korruselt alla.

Paljud teavad neid legende, mis on hästi talletatud Sakari Nupponeni raamatus „Viru hotell ja tema aeg”. Samamoodi seostub hotell inimestele siiani Kuno Plaani kringliga, mille fenomenist on Valve Raudnask kirjutanud teose „Kuno Plaan ja Virgu kringel”. Maffialugude kordamise asemel teemegi juubeli puhul ülevaate hoopis Viru köögipoolest ja retseptidest.

Mäletan, et kui lapsepõlves mõne sünnipäeva jaoks kringlit telliti, siis ikka Kuno Plaani käest, sest just see pidavat see kõige parem ja õigem olema. Pealegi ütleb Plaan Raudnaskile raamatus, et praeahjus õiget kringlit ei küpseta – seetõttu tulebki tellida. Plaan toob esile nipi, et kringlit tuleb ühtlaselt ja igast kandist sama tugevate liigutustega vormida. Ahjust tulles on vaja seda natuke nagu lahti kiskuda ja kohe võikreemiga üle kallata.

Viru kringel oli hotelli maine nurgakivi.