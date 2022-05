JUHTKIRI | Hämmastav ja ohtlik kohtuotsus

Prokuratuur väitis ja maakohus nõustus, et info avaldamiseks puudus avalik huvi ja ainuke motiiv oli uudishimu rahuldamine. Ei saa kuidagi nõustuda, et Eesti suurimat panka puudutava võimaliku rahapesu uurimine pole avaliku huvi objekt. Avaliku huvi lati ületab see varuga.

Prokuratuur ei saa oma uurimise ajaks kogu elu seisma panna ega otsustada, mida meedia tohib kajastada ja mida mitte. Näib, et Parmas ei saa aru, et pole prokuratuuri otsustada, millised teemad on avalikkusele olulised ja millised mitte. Jah, on olukordi, kus avalikustamine võib uurimist kahjustada, kuid kõnealusel juhul pole prokuratuur ja kohus esitanud veenvaid põhjendusi, et tegemist on ühega sellistest juhtumitest.