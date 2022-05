Kallis ema

Mul on väga kahju, et oleme hakanud viimase paari kuu jooksul märksa vähem rääkima. Sa ju tead, et mul on vaja praegu palju rohkem tööd teha. Kuid üldiselt pole asi ainult selles.

24. veebruarist saadik algab iga hommik sellega, et käin üle ukraina ja vene Telegrami kanali. Õhtu lõpeb samal viisil. Inglise keeles on sellel isegi oma nimetus: doomscrolling („maailmalõpu” uudiste kerimine). Ebameeldiv kriuksumine, nagu oleks liiv hammastel. See sõna tähistab midagi, millest on saanud mu töö osa.

Mäletan, et pärast 24. veebruari kogusin mitu päeva julgust, et sulle helistada.