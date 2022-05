Neeme Järvi esineb üle kahe ja poole aasta taas Eesti publiku ees

ERSO peadirigendi staaži on Järvil kokku 26 aastat (kunstiline juht ja peadirigent aastatel 2010–2020, peadirigent aastatel 1963–1979). ERSOst kõneldes on maestro olekus tunda soojust ja siirast rõõmu. “Orkester kõlab väga hästi ja kontsert saab olema imeilus. See on haruldane, et Eestil on olemas niisugune erakordne ja professionaalne kollektiiv, kellega dirigendid soovivad väga koostööd teha,” ütles Järvi.