Riiast on saanud sadade Vene pagulasajakirjanike tõmbekeskus

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on Riias varjupaiga leidnud sajad Vene ajakirjanikud, kes põgenevad Putini uute ja karmide meediaseaduste eest. Moskvast on oma tegevuse Riiga kolinud ka paljud suured lääne väljaanded, nii et Läti pealinnast on saanud välismaalt Venemaa ja sõja kajastamise peamiseid keskuseid.

Filmikriitik Anton Dolin on Riias varjupaika otsivatest Vene ajakirjanikest üks tuntumaid. Pärast sõja algust hakkas ta Facebookis anonüümseid ähvardusi saama ja otsustas oma perega Riiga kolida. Esialgu oli plaan minna ainult mõneks nädalaks. Aga 5. märtsi õhtul kodust lahkudes läks kõigepealt elekter ära ja siis leidsid nad oma välisuksele kirjutatud suure Z-tähe. „Oli selge, et nad teavad, kus me elame,” tõdeb Dolin. „Lapsed olid väga hirmul ja ma ise ka. Siis otsustasime, et ilmselt jääme Riiga kauemaks.”