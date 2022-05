Karin Kaup-Lapõnin: julgeolekut ei taga vaid meeste otsused, vajame feministlikku nurka välispoliitikas

Aitäh Rainer Kattelile feministliku välispoliitika arutelu algatamise eest Eesti meedias. Feministlik meie välispoliitika praegu kindlasti ei ole. Eestil on olnud lihtne öelda, et meie prioriteet on naiste ja laste õiguste kaitse maailmas ja sel teemal ÜRO kõnedes rääkida. Aga enam-vähem sellega on meie välispoliitika feministlikkus ka piirdunud. Urmas Reinsalu suutis välisministrina isegi sellest piskust LGBT õigused ja seksuaalõigused maha kriipsutada.

Kui Eesti tahaks teha päriselt feministlikku välispoliitikat, siis tuleks lähtuda eeldusest, et otsustajate hulgas on võrdselt naisi ja samal ajal poliitika mõjutaks naisi. Toon konkreetseid näiteid, mis meile seni üle jõu käivad.