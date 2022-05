NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: väike sõjaveteran

„Kuula mind, Petja,” vastab ema ja vaatab pojale pühalikult otse silma. „Sa oled vist siiamaani arvanud, et sul isa polegi. See pole tõsi. Sul oli isa ja mitte niisama isa, vaid ehtne sõjaveteran!”

„Noh, mitte just päris. Fašistidega võitles sinu vanavanaisa, aga sõjaveterani tiitel on meie maal päritav. Olla sõjaveteran on suurim au, mis inimesele osaks võib langeda. Sa tohid käia 9. mail Punasel väljakul paraadil ja karjuda president Putinile hurraa! Niikaua kui elas sinu vanavanaisa, käis paraadil tema, pärast tema surma käis seal sinu vanaisa, pärast vanaisa surma sinu isa. Tema, vaeseke, ei elanud kaua, jõi end ühel võidupühal kogemata surnuks. Aga nüüd oled sina piisavalt vana, et see uhke tiitel üle võtta ja oma esiisade jälgedesse astuda.”