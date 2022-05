Mariupolis üritavad vene okupatsiooniüksused viimast eepilist pealetungi Azovstali tehasele. Vahepeal oli Ukrianal mure, et side Azovi võitlejatege olevat justkui kadunud, aga ilmselt olid inimesed lihtsalt hõivatud. Välisluurajad on pakkunud, et Mariupolis tegutseb kõigeset 2 PTG-d. Kõik ikka loodetavasti mäletavad, kuidas Putin lubas Azovstali tormijooksuga mitte rünnata.

Eelneva päeva hea uudis on see, et üle 300 tsiviilisiku saadeti sealt tehase territooriumilt humanitaarkoridori pidi ära.