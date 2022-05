Raske vähihaigus tõi noores Alexandras esile andeka kunstniku

2019. aastal ühel tavalisel sügisesel argipäeval ärkas Andrei (17) ja Akimi (9) 14-aastane õde Alexandra paistes silmaga. Ta ülemine silmalaug oli väga paistes, lausa rippus. Veel eelmisel õhtul oli kõik korras olnud. Ükski lapsevanem ei oskaks sellist vaatepilti nähes karta, et tema laps põeb ülirasket haigust. Emagi arvas alguses, et tegemist on mõne putuka hammustusest põhjustatud allergiaga, ent allergiavastane ravim paistetust ära ei kaotanud. „Hakkasin midagi tõsisemat kahtlustama, et see pole lihtsalt allergia, pärast seda, kui esimene allergiaravikuur ei aidanud,” meenutab Alexandra ema Julia Jolkin.

Pärast peaaegu poolteist kuud arsti järelevalve all kestnud allergiaravi tehti Alexandrale MRT, millele järgnes ahastust tekitanud diagnoos: Langerhansi rakkude histiotsütoos. See on haruldane vähivorm, mis kahjustab kudesid ja tekitab organismis ühes või mitmes kohas kahjustusi.

Pere uuris diagnoosist teada saades läbi kogu interneti, kuid infot oli vähe ja kohati oli see ka vastuoluline, eriti Venemaa meditsiiniveebilehtedel. „Nüüd usaldasime lihtsalt jumalat ja arstide käsi, kes teavad paremini kui meie, mida teha. Kui esimest korda Tartu ülikooli kliinikumi konsultatsioonile tulime, üllatas meid hea soe suhtumine, kohtusime armsa dr Lenne-Triin Kõrgveega, kes teeb alati nalja,” räägib ta tänulikult.