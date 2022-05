PÄEVA TEEMA | Vandeadvokaat Marko Pilv: tühje kahtlustusi suureks puhudes võib meedia rikkuda inimeste elud jäädavalt

Antud juhtumi puhul on oluline küsimus selles, kas suur avalik huvi saab üle kaaluda kriminaalmenetluse huvid ja kuhu tuleks asetada nö tasakaal. Ainult avalikult teadaoleva teabe põhjal on selles osas raske lõplikku järeldust teha, sest ühelt poolt peab jääma prokuratuurile võimalus ja õigus tagada kohtueelse menetluse salajasus ja seal kogutud info avaldamist piirata, kuid teisalt ei saa ka ajakirjanikel keelata kirjutamast asjaoludest, mis on neile teatavaks saanud muudest allikatest (nt kahtlustatavate endi selgitused, teised artiklid, pressiteated).

Kahtlemata on see küsimus, mis vajab Eesti kohtupraktikas selgeks vaidlemist ja kahetsusväärselt tähendab see tihti seda, et keegi peab olema „teerajajaks“, kes vastava kohtupraktika loob ja kannab ka sellega seotud kulusid.