VIDEO | Vanalinna hariduskolleegiumis õppivad ukraina lapsed: eesti keel on raske, aga huvitav

Ukraina klassi õpetab Kiievist pärit Hanna Jaremenko, kes saabus Eestisse märtsi alguses. Üsna pea sai ta Vanalinna hariduskolleegiumisse tööle. 15 aastat tagasi osales Jaremenko ühes õpilasvahetuse projektis Eesti, Ukraina ja Rootsi vahel ning sellest ajast oli jäänud tutvus Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Anu Nigeseniga.

„Võtsin temaga ühendust ja nad kutsusid minu ja mu pere nende korterisse elama ning andsid mulle võimaluse selles koolis töötada,” on Jaremenko tänulik. Ta räägib, et Eesti inimesed on väga kenad ja lahked.

Hanna on Eestis koos oma poja Iljaga, kes õpib ka VHK ukraina klassis, ning abikaasaga, kes tuli neile hiljem Eestisse järele. Vanuse tõttu abikaasa rindele ei lähe.

Viimased 14 aastat töötas Jaremenko Kiievis koolidirektori asetäitjana, enne seda õpetas ta inglise keelt ja algklasse.

Korraga eri vanuses lapsi õpetada on Jaremenko sõnul suur väljakutse, aga samal ajal ka väga huvitav. „Me oleme õnnelikud, et oleme siin ja siin on turvaline, see on kõige peamine.”

Jaremenkol on kavas hakata ka ise eesti keelt õppima. 16. maist liitub ta ühe grupiga, kellega alustatakse koos täiesti nullist. „See keel on minu jaoks täiesti uus,” ütleb ta.

Põhisõnavara tuleb eesti lastega koos mängimisest

Ukrainast tulnud lastele õpetab eesti keelt õpetaja Margit Rüsse. Kui õpetajad ja õpilased pärast märtsi alguse koolivaheaega tagasi kooli tulid, sai Vanalinna hariduskolleegiumi algklasside õpetaja Margit Rüsse koolist kõne. Küsiti, kas ta on nõus ukrainlastele eesti keelt õpetama. „Ma ütlesin kohe jah, muidugi.”

Mõned lapsed on viimase kahe kuu jooksul klassist lahkunud, mõned juurde tulnud. „Kaks on täitsa uued, nemad on ainult kolm korda käinud tunnis,” räägib Rüsse.