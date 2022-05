11,3%, 12%, 15,2% ja 18,8% - just nii palju on käesoleva aasta nelja esimese kuu jooksul Eestis tarbijahinnad tõusnud. Terve mõistus ütleb, et kui riik inimeste aitamisse otsustavalt ei sekku, ootab meid ees sotsiaalmajanduslik katastroof.