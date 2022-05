Siin pole asi enam isegi rahas, siin on mängus meie vanad harjunud kombed: naine tegeleb lastega, mees murrab väljas tööd. Naise töö on vaikimisi vähem tähtis, ehk tema võib tööle hilineda küll ja oma ametikohalt hoolduslehti võtta. Sest noh, tema on naine, ema, hõbesõle kandja.