Kuivõrd aga üldse igasugused tiitlid muudavad meie elu? Kas need soodustavad laste sündimise arvukust? Või on hoopiski oluline näiteks poliitiline taust? Viimaste aastate muster nagu näitaks, et lapsi soovitakse rohkem. Paljud ettevõtted on viimaste viiruseaastate valguses võimaldanud kodukontoris töötamise võimalust, mis omakorda on soodustanud laste saamist. Samas jälle on paljud firmad läinud pankrotti või koondanud töötajaid, sest olid sunnitud kas ajutiselt või lõplikult uksed sulgema. Samuti võib pärssida tulevaste laste sündi hirm tuleviku ees.