Kreml kasutab sõja õigustamiseks järjest enam Nõukogude sümboolikat. „See on viide, et Nõukogude Liit tuleb tagasi.”

„Natsismi-sõnaga seondub automaatselt terve rida assotsiatsioone,” seletas allikas. „Sealhulgas disain ja sümbolid, lubadus korrata vanaisade saavutust. See on rollimäng, meie omad sakslaste vastu.” Umbes samast loogikast lähtub ka Lenini kujude taastamine, millel on allika sõnul täiendav sümboolne kaal. „Ukraina ja läänemaailm on meie jaoks nagu Mordor,” seletas allikas. „Esimene asi, mida Mordor tegi, oli Iljitši kujude hävitamine, nõukogulikkuse väljaajamine. Ja nende taastamine sümboliseerib Mordori väljaajamist. Lenin on sümbol võidust Mordori üle.”

Kremlile lähedased allikad rõhutasid Meduzale, et Nõukogude sümboolika kasutamises pole midagi juhuslikku. Üks allikatest seletas, et võimude jaoks on tegu Ukrainas toimuva „natsismivastase võitluse” retoorika loogilise edasiarendusega.

Vene vägede poolt okupeeritud Ukraina linnades on tõesti välja ilmunud Nõukogude lipud. Parteiametnik Turtšak ja DNR-i juht Deniss Pušilin heiskasid üheskoos võidulipu Zaporižžja oblasti Rozivka küla omavalitsushoonele. Okupeeritud linnades käib ka Vladimir Lenini monumentide taastamine, ehkki Vladimir Putin on süüdistanud Leninit tänapäeva Ukraina loomises.

4. mail avati naisele plastikust tehtud monument ka Mariupolis . Kohal viibisid Vene presidendi administratsiooni poliitbloki juht Sergei Kirijenko ja Ühendatud Venemaa peanõukogu sekretär Andrei Turtšak . „DNR-i ja LNR-i sõjaväelased, Venemaa sõjaväelased jätkavad võitlust, mida meie isad, vanaisad ja vaarisad pidasid natsismi vastu,” ütles Kirijenko. „Pole juhus, et võidulipust on saanud nendel aladel samasugune sümbol nagu Venemaa, DNR-i ja LNR-i lipud. Võidulipust on saanud natsismi- ja fašismivastase võitluse sümbol. Venemaa jaoks on see riiklik missioon – vabastada maailm natsismist. Nüüd on lisatud veel üks sümbol, vanaema Anja. Temast on saanud põlvkondade järjepidevuse, natsismi- ja fašismivastase võitluse jätkumise elav sümbol. Temast sai kogu Donbassi , kogu Venemaa vanaema.”

Teine allikas rõhutab, et mingeid muid sümboleid venelastel polegi. Tema sõnul on nõukogude sümboolika üle 45- või 50-aastaste venelaste jaoks „ainus ühendav struktuur” ja see inimrühm moodustab nii võimude kui sõja toetajate tuumiku. „Asi pole selles, et see tuumik oleks murenemas, aga pole midagi muud, mis neid ühendaks,” lisas allikas.

Samal ajal on allikad eri meelt, kui tõhus selline nõukogulik propagandakampaania tegelikult on. Üks neist ütles, et kui venelased on punalipud, tähekesed ja lippudega vanaemad ära vaadanud, lähevad nad lihtsalt suvilasse puhkama. „Nagu inimestel endal probleeme ei oleks, et jaksaks veel tõsiselt Nõukogude minevikust või natsismivastasest võitlusest nakatuda,” ütles allikas.

Meduza allikate sõnul kaalutakse Moskva võiduparaadi ühe stsenaariumi järgi teleühendust Mariupoliga, kus DNR-i ja LNR-i juhtkond saaks jälle avaldada soovi Venemaaga liituda. Allikate sõnul on võimalik, et sama teleülekande käigus arutatakse ka Vene vägede poolt okupeeritud Hersoni oblasti annekteerimist.

Varem on Meduza kirjutanud, et Kremlis arutatakse võimalust korraldada mai keskel „referendumid” nende alade Venemaaga ühendamiseks. Sama teatas hiljem USA luureallikatele viidates ajaleht Washington Post. Üks Kremlile lähedane allikas aga ütles Meduzale, et referendumid võidakse edasi lükata sügisele, et korraldada need 11. septembril koos Vene kohalike valimistega.

Meduza allikate sõnul võib samas ajavahemikus aset leida ka Lõuna-Osseetia annekteerimist puudutav referendum. Rahvahääletuse plaanist on teatanud ka tunnustamata „vabariigi” võimud. 8. mail toimub seal presidendivalimiste teine voor.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ja Ühendatud Venemaa pressiteenistus ei vastanud Meduza kommentaaripalvetele.

Meduza allikate sõnul sobituvad kõik Vene võimude senised sammud ideaalselt 24. veebruaril käivitunud üldise strateegiaga. „See on viide NSVL-ile ja selle taastamisele,” võttis üks allikas asja kokku.