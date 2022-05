REPORTAAŽ | Poliitika ajab inimesed tülli, muusika lepitab. Tallinn Music Week sai õige hoo sisse Narvas

Tallinn Music Weeki eripära on ühelt kontserdilt teisele tormamine. Kontserdid on lühikesed ja head asjad toimuvad samal ajal. Seekord polnud kavas ühtegi bändi, keda oleksin kindla peale näha tahtnud. Küll aga tundus äge mõte viia festival Narva ja eriti Kreenholmi, mis on vähemalt etenduspaigana üliäge, nagu veendusin eelmisel suvel Vabaduse teatrifestivalil käies. Igale poole ma ei jõudnud, aga valikutega läks hästi.

Restoranis Kivi Paber Käärid toimunud The Boondocksi kontserdile jõudsin täpselt lõpu ajaks. Muidu kena koht, aga kontserdi mõttes ikka nagu päris keldribaar ehk heli oli vali ja otsene. Pärast The Boondocksi esines Sloveenia bänd Lelee, mille liikmed olid, nagu tutvustuses lubati, kõvasti ansambleid Pixies ja Dinsaur Jr. kuulanud.

Rohelises saalis festivali Võnge laval kuulasin Ukraina räpparit alyona alyonat. Pole minu muusika, aga omas žanris on ta päris kõva tegija ja atmosfäär oli laetud: laval rulliti lahti Ukraina lipp ja hüüti ukrainlasi toetavaid loosungeid. Festival jätkus klubis HALL, aga jõudu tuli hoida järgmiseks päevaks.