JUHTKIRI | Igasugune kuulsus pole hea kuulsus

Intsidenti ise pealt nägemata on raske tõsikindlalt öelda, kui rassistlikult Terras ööklubisse pääsemist nõudes käitus. Ta ise kinnitab tagantjärele, et ei öelnud midagi rassistlikku ega ole kindlasti mitte rassist. Suureks paisus lugu paraku just rassistliku väljendi väidetava kasutamise tõttu. Üks vana turundustarkus väidab küll, et igasugune reklaam on hea reklaam, aga rassismisüüdistus on tänapäeval siiski liiga nõme asi, et rõõmustada, kui eurosaadik riigi sellega kasvõi korraks pildile tõstab.