JUHTKIRI | Putin lagastas venelaste 9. mai

Ent 24. veebruaril, kui algas suur sõda Ukraina vastu, puhus Putin pilli lõhki. Ainult Venemaa on süüdi selles, et tänavu pronkssõduri juurde lilli viia soovivatel Eesti elanikel tuleb seda teha politsei veelgi valvsama pilgu all, kui oli isegi kahel möödunud aastal koroonapiirangute tõttu. Ja et eestlaste vahepealne püüd 9. mai protsessiooniga leppida on jälle asendunud kahtlusega, et selles osalejad on putinistid ja oht Eesti riigile.