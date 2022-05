LGBT+ teemal tehtud lühifilmi produtsent: Eestis on endiselt õhus hulk teemasid, millest ei räägita piisavalt

„Vanaema, saa tuttavaks!” on sellisel kujul valminud suuresti seetõttu, et nii mina kui ka režissöör Kaire (Russ – toim) olime 2018. aastal värskelt Eestisse naasnud. Kaire oli üle kümne aasta Eestist eemal viibinud ja mina olin pea neli aastat Ameerikas elanud. See film on sündinud kõrvalpilgust – tunnetusest, et Eestis on endiselt õhus hulk teemasid, millest ei räägita piisavalt. Ideealge tuli Kairelt, ta leidis, et see võiks olla perekonnalugu, mis on seotud LGBT+ teemaga. Mina astusin juurde, hakkasime teemat paika panema ja edasi arendama.