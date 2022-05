Ligi 20 keelt oskav multitalent Maarja Merivoo-Parro: kui lähen mingi keele sisse, siis mu aju muutub nagu käsnaks

Muusika on kogu aeg oluline olnud. Esimese loo tegin vist kolmeaastasena klaveril. Hakkasin ühe näpuga mängima ja see tundus nii kurb. Mõtlesin samal ajal, mis lugu see võiks olla, ja kõige kurvem asi, mis ma suutsin ette kujutada, oli see, kui ema sureb ära. Paningi pala nimeks „Ema surm”.