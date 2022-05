SÕJARAPORT | Igor Taro: Odessa tohutu raketitule all. Harkivis saavad venelased peksa. Järgmised päevad on kriitilised

Harkivi piirkonnas on ukraina üksused jätkanud venelaste poolt okupeeritud asulate vabastamist, okupantide vangi võtmist ning trofeetehnika korjamist. Ukrainlased on jõudnud ka teise sillani, mille kaudu tulevikus ületada ida poole Donetsi jõgi, kus hakkabki vene ründajate Izjumi operatiivsuuna tagala. Siiski on tõenäoline, et kõigepealt keskendutakse kitsa piiriäärse riba puhastamisele, mis algab Harkivist põhjas Kazatšja Lopani asulast ning ulatub Donetsi jõeni – kümmekond kilomeetrit lai ja 50–60 kilomeetrit pikk.