Risto Kask: lammutagem linnahall! Kaasaegse kontserdi- ja konverentsikeskuse idee on küps

Muinsuskaitseseaduse kohaselt on igaühel õigus esitada ametile põhjendatud ettepanek asja või maa-ala riikliku kaitse alla võtmiseks. Samuti on võimalik mälestiseks olemine lõpetada, kasvõi põhjendusel, et mälestis on halvas seisundis ning seisundi parandamine põhjustab asja autentsuse kadumise või on näiteks ära langenud riikliku kaitse eeldused. Käes on viimane aeg neid läbirääkimisi muinsuskaitseametiga alustada.