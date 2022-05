EPL UKRAINAS | „Vene komandörid hoidsid ranget korda. Siin ei röövitud, ainult tapeti.”

Tegelikult tahtsime bussipeatuses seisnud Aleksandrilt üksnes teed küsida. Süüdimatu lääne ajakirjaniku kombel, et kus on siin see tänav, kus laibad vedelesid. Sest kuu pärast vabastamist näeb Vene sõjakuritegude sümboliks saanud Butša välja üsnagi tavaline.