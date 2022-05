Norra menukirjanik Nina Lykke: norrakad kannavad vanu teksaseid, kallistavad peaministrit, kõik on justkui väga rahvalik, aga...

Tema viimase romaani „Surmahaigus” alapealkiri on „Arstiromaan”, mis iseenesest on mäng žanriootustega. Norra lugejale manab selline pealkiri silme ette klišeerohke, triviaalse armastusloo arstide ja õdede vahel. Tegelikult on aga tegu arstiromaaniga sõna otseses mõttes. Peategelane Elin on juba 20 aastat perearstina töötanud – ja olnud sama kaua abielus Akseliga. Siis ilmub tema endine kallim Bjørn Facebooki ja järsku on elu pea peale pööratud. Elin kolib elama oma arstikabinetti, teadmata, mis edasi saab – aga midagi peab juhtuma.

Autor debüteeris kirjanduses alles 45-aastasena. Kirjanikuks saamine oli iseenesest ootamatu ja suureks müügieduks ei olnud ta üldse valmis: „See on ületanud igasugused ootused. Toimunu on täiesti ebareaalne. Nüüd on raamatust saanud rahvusteatri lavastus, rootslased on ostnud filmiõigused ja raamat ilmub varsti USA-s. Kõik tundub täiesti absurdne.”